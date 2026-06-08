Besonders kräftig entwickelte sich die Nachfrage zwischen Dezember und Februar. Ab März setzte mit der Eskalation des Konflikts im Mittleren Osten jedoch eine Abschwächung ein: Die Logiernächte gingen im März um 5,2 Prozent und im April um 0,6 Prozent zurück. Das stärkste Wachstum der Saison wurde im Dezember mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnet.