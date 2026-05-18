Stabilisierung im April

Insgesamt verlief der Start ins Tourismusjahr 2026 durchzogen. In den ersten beiden Monaten hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft. Im März waren die Logiernächte dann allerdings um mehr als 5 Prozent eingebrochen. Im Monat April deuten die Zahlen nun aber wieder auf eine Stabilisierung gegenüber März hin.