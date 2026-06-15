Die Zahl der Logiernächte sank im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Die Zahl der Logiernächte von ausländischen Gästen ging mit einem Minus von 1,8 Prozent deutlicher zurück als diejenigen der Schweizerinnen und Schweizer mit -0,5 Prozent.