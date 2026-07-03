Die Schweizer Hotellerie hat im Mai 2026 den dritten Monat in Folge weniger Logiernächte verzeichnet. Besonders bei den Gästen aus dem Ausland waren es weniger als noch vor einem Jahr - darin dürfte sich auch der Iran-Krieg niedergeschlagen haben. Trotz starkem Beginn des Jahres ist die Bilanz nach fünf Monaten damit negativ.