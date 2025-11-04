Bei den Gästen aus China waren es von Januar bis September mit knapp 619'000 Übernachtungen zwar 8,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gegenüber den Vor-Corona-Werten hinken die Zahlen jedoch weiterhin deutlich hinterher - 2019 sorgen chinesische Gäste im gleichen Zeitraum noch für 1,1 Millionen Übernachtungen.