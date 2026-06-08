Von November 2025 bis April 2026 stieg die Zahl der Logiernächte gegenüber der Vorjahresperiode um 1,1 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 18,75 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vor allem von der inländischen Nachfrage, während die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste insgesamt leicht um 0,5 Prozent auf 9,3 Millionen zunahm.