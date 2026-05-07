Klar rückläufig zeigten sich im März asiatische Märkte wie China und Südkorea sowie Indien. Am stärksten brach aber der israelische Markt ein. Die Zahl der Logiernächte sank dort um mehr als die Hälfte, was wohl mit den unterbrochenen Flugverbindungen in die Region zusammenhängt. Deutlich zulegen konnten dagegen Gäste aus Saudi-Arabien: Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg im März um rund 76 Prozent.