Saisonbedingt zeigen sich deutliche Unterschiede: Die höchsten Einnahmen wurden in den Sommermonaten erzielt, mit Spitzenwerten von über 680 Millionen Franken im Juli (+5,8 Prozent zum Vorjahr) und rund 670 Millionen im August (+6,8 Prozent). Die Preise pro Nacht stiegen dabei jeweils aber nur um gut 1 Prozent; das Wachstum war also vor allem volumengetrieben.