Auffällig ist dabei vor allem die Schwäche der östlichen Fernmärkte: So brach die Zahl der Logiernächte von Gästen aus Indien um gut einen Viertel auf 279'000 ein. Auch aus den Golfstaaten, Südkorea und China kamen deutlich weniger Besucher in die Schweiz. Der Rückgang bei diesen Gästegruppen dürfte unter anderem mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den Einschränkungen im Flugverkehr zusammenhängen.