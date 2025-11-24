Auch aus Europa kamen mehr Touristen in die Schweiz (+2,1 Prozent). Beim grössten europäischen Herkunftsmarkt Deutschland waren es 1,4 Prozent mehr. Beim Vereinigten Königreich (+7,5 Prozent) und bei Frankreich (+3,5 Prozent) fielen die Zuwächse derweil höher aus. Dagegen kamen aus den Niederlanden (-11,7 Prozent) deutlich weniger Gäste.