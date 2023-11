Der Anstieg ist einmal mehr vor allem den ausländischen Touristen zu verdanken. Diese sorgten für 15,1 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag bekannt gab. Auch die Schweizer Gäste schliefen häufiger in hiesigen Hotelbetten. Das Plus betrug hier aber lediglich 1,0 Prozent.