Mehr Gäste aus den USA

Bei den Gästen aus dem Ausland waren es im neunten Monat des Jahres 1,6 Prozent mehr Logiernächte. Einen starken Zuwachs gab es bei Reisenden aus Amerika (+4,2 Prozent) - bei den Gästen aus den USA betrug das Plus gar 4,9 Prozent.