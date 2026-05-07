Am stärksten wirkte sich der Irankonflikt auf den israelischen Markt aus: Die Zahl der Logiernächte sank dort wegen der Aussetzung von Flugverbindungen um mehr als die Hälfte. Überraschenderweise deutlich zulegen konnten dagegen Gäste aus der Golfregion. So erhöhte stieg etwa die Zahl der Übernachtungen aus Saudi-Arabien im März um rund 76 Prozent. Schweiz Tourismus erklärt dies auch mit dem sogenannten Ramadan-Effekt: Während der Ramadan, in dem kaum gereist wird, im Vorjahr vollständig in den März gefallen war, lag er 2026 nur teilweise in diesem Monat.