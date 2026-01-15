Insgesamt verzeichnete die Schweizer Hotellerie im November 2025 2,3 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einem Rückgang um 0,3 Prozent respektive um 7700 Logiernächte. Der Rückgang fiel dabei bei den inländischen wie auch den ausländischen Gästen gleich aus. Das BFS beziffert den Rückgang als etwas geringer als noch in seiner letzten Schätzung, in welcher es noch von einem Minus um 0,8 Prozent ausgegangen war.