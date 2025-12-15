Die Zahl der Logiernächte nahm im November insgesamt um 0,9 Prozent ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag gemäss einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den Schweizer Gästen gingen die Buchungen um 0,6 Prozent zurück. Bei den internationalen Gästen waren es im November gar 1,2 Prozent weniger Logiernächte als im Vorjahr.