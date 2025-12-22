Der Aufwärtstrend in der Schweizer Tourismusbranche geriet im vergangenen Monat ins Stocken: Erstmals seit Februar gingen die Übernachtungszahlen wieder zurück. Die aktualisierten Zahlen für den November lagen aber leicht über der ersten Schätzung von vergangener Woche, als das BFS erst von einem Minus von 0,9 Prozent ausgegangen war.