Insgesamt verzeichnete die Schweizer Hotellerie im Januar und Februar 6,55 Millionen Übernachtungen, was einem leichten Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit dem erneuten Anstieg im März scheint die Branche auf Kurs zu sein, den Rekord aus dem Vorjahr zu übertreffen: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 42,8 Millionen Übernachtungen gezählt - so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr.