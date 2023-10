Auf Rekordkurs

Ob im Gesamtjahr der Rekord von 2019 gebrochen wird, muss sich noch zeigen. Derzeit sieht es aber klar danach aus. In der 8-Monatsperiode von Januar bis August waren es jedenfalls 28,8 Millionen Übernachtungen, was einem Plus von 3,4 Prozent gegenüber 2019 bzw. einem Plus von 10,2 Prozent gegenüber Vorjahr entspricht.