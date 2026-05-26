Rekordstart aufgezehrt

Bereits im März hatte die Hotellerie einen Rückgang bei den Logiernächten verzeichnet (-5,2 Prozent). Nach den Rekordwerten im Januar und Februar stand damit für die ersten drei Monate des Jahres nur noch ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent auf 9,9 Millionen Übernachtungen zu Buche. Die definitiven und absoluten Zahlen für die ersten vier Monate des Jahres wird das BFS am 8. Juni publizieren.