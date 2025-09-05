Grösster Herkunftsmarkt insgesamt blieben aber die USA mit knapp 497'000 Logiernächten - trotz des Rückgangs gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent. Damit erhält die starke Dynamik bei den US-Gästen der letzten Jahre einen Dämpfer. Im Vergleich zum letzten Juli vor Corona 2019 sind es aber noch immer massiv mehr (+42 Prozent) - damals war Deutschland noch der grösste Herkunftsmarkt.