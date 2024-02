Die Hotellerie hat in den vergangenen Monaten stark davon profitiert, dass mit der Normalisierung im Reisebetrieb im Nachgang zur Corona-Pandemie weltweit wieder deutlich mehr Gäste aus dem Ausland in die Schweiz reisten. Insbesondere Gäste aus Asien verbrachten vermehrt ihre Ferien in der Schweiz. Zudem waren auch viele Touristen aus Nordamerika zu Gast.