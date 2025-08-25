Mehr Gäste aus Grossbritannien

Getragen wurde das Wachstum im Juli vor allem von internationalen Besuchern. Besonders stark fiel der Zuwachs bei Gästen aus Grossbritannien aus: Hier stieg die Zahl der Übernachtungen um 36,8 Prozent. Insgesamt verzeichneten europäische Gäste ein Plus von 8,9 Prozent, Reisende aus China buchten 11,7 Prozent mehr Logiernächte.