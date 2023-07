Die Erholung in der Schweizer Hotellerie hält an. Auch im Juni übernachteten mehr Gästen in den hiesigen Hotels als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Logiernächte stieg einer ersten Schätzung zufolge um 8,6 Prozent, wie das Bundesamts für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

17.07.2023 14:45