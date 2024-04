Diese positive Entwicklung sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen: So hätten sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert und der technologische Fortschritt, getrieben durch Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, rücke erneut in den Fokus. In diesem Zusammenhang nehme auch der Bedarf an Cybersicherheit zu, so das Communiqué.