Der hohe Kapitalzufluss in den Mietwohnungsmarkt «verpufft» allerdings in Preisanstiegen, statt neue Wohnungen zu schaffen, wie die Raiffeisen weiter bilanziert. Die Kapitalströme seien bereits grösser als zu Zeiten des «Anlagenotstands» während der letzten Jahre der Negativzinsära. «Bedauerlicherweise führt der starke Kapitalzufluss nicht zur dringend benötigten Ausweitung der Wohnbautätigkeit», stellte Hasenmaile fest. Stattdessen würden die Investitionen angesichts der raumplanerischen Rahmenbedingungen fast vollständig in Preisanstiegen bei bestehenden Liegenschaften aufgehen.