Wohnungsmieten steigen stark

Die Mieten haben im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich angezogen. Die Preise für Wohnungsmieten sind im Median um 4,5 Prozent in die Höhe geklettert. Das sei mit Abstand der stärkste Anstieg in den vergangenen 20 Jahren, schreibt IAZI. 2023 lag das Plus bei lediglich 2,4 Prozent.