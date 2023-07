"Der steigende Bestand an Häusern könnte in einigen Regionen, in denen das Angebot die Nachfrage übersteigt, zu einem Markt führen, der Käufer begünstigt", wird Realadvisor-Mitgründer Jonas Wiesel in der Mitteilung zitiert. Die aktuellen Anpassungen könnten "neue Chancen für Käufer bieten".