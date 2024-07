Keine rasche Erholung

Eine rasche Erholung ist laut den UBS-Experten nicht in Sicht. Eine wichtige Voraussetzung wäre ihrer Meinung nach eine Erholung in der Eurozone. Allerdings zeige die erste Schätzung des Industrie-PMI in der Eurozone für den Juni, dass dieser auf das tiefste Niveau im Jahr 2024 gefallen sein dürfte.