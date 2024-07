Der volatile Seitwärtstrend der letzten Monate habe sich fortgesetzt, schreibt Raiffeisen am Montag. Im gesamten abgelaufenen Halbjahr lag der PMI laut den Angaben durchschnittlich bei 47,3 Punkten und damit leicht tiefer als im zweiten Semester des letzten Jahres (47,8). Der Vergleich zum Durchschnitt vom ersten Halbjahr 2023 (49,7) falle noch ernüchternder aus. Die Industrie stecke also weiter fest, so das Fazit.