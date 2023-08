Boom im Bausektor vorbei

Betrachtet man spezifisch den Bausektor, so stehe dieser nach vielen guten Jahren zunehmend unter Druck. Einen Grund sieht Frangulidis auch hier in den wieder steigenden Zinsen in der Schweiz. Diese würden zunächst die Nachfrage und mit etwas zeitlichem Verzug auch die Angebotsseite negativ beeinflussen. Es sei aber ein "normales zyklisches Phänomen", das in Zeiten von steigenden Zinsen auftritt. Im Vergleich zu Deutschland und den USA halte sich der Bausektor gut.