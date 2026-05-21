Das Baugewerbe entwickelte sich hingegen wie schon im vierten Quartal 2025 freundlicher mit einem Anstieg der Produktion um 0,8 Prozent. Sowohl der Hochbau (+2,8 Prozent) als auch der Tiefbau (+3,8 Prozent) legten dabei zu. Beim sonstigen Baugewerbe fiel die Produktion indes um 0,6 Prozent. Die Umsätze im Bausektor stiegen insgesamt um 1,5 Prozent.