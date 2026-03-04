Bei Oddo BHF schaut der Anlagestratege Arthur Jurus auch auf die aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten. Seiner Meinung nach könnten sie die Schweizer Deflation (ohne Mieten) verringern. «Ein Anstieg des Brent-Ölpreises um 10 Prozent könnte die Inflation um etwa 0,1 Prozentpunkte erhöhen. Ein Anstieg um 30 Prozent könnte somit bis zu 0,4 Prozentpunkte zusätzliche Inflation bedeuten», rechnet er vor. Dauerhaft höhere Öl- und Gaspreise wirken sich direkt auf die Energiepreise für Schweizer Konsumenten aus und indirekt insbesondere über höhere Transportkosten.