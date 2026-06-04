Keine baldige Zinserhöhung der SNB

Mit einer schnellen Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) rechnet keiner der von AWP befragten Ökonomen. Aufgrund der geringeren Sensitivität gegenüber Energiepreisen als andere Staaten und der nach wie vor niedrigen Inflation könne die SNB eine abwartende Haltung einnehmen, meinte ZKB-Ökonom Gismondi: «Wir gehen deshalb weiterhin davon aus, dass der SNB-Leitzins zumindest bis Ende 2026 auf dem heutigen Niveau von 0 Prozent verharren wird.»