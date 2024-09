Zinssenkung im September wahrscheinlich

UBS-Ökonom Alessandro Bee sieht dies ähnlich: Zweitrunden-Effekte dürften sich in den kommenden Quartalen zwar als hartnäckig erweisen, aber letzten Endes doch auslaufen. Die Zinsen in der Schweiz seien jedenfalls am kurzen und langen Ende gesunken, eine weitere Erhöhung des Referenzzinssatzes sei daher unwahrscheinlich. Zudem dürften die Lohnforderungen der Arbeitnehmenden geringer ausfallen als noch im letzten Jahr. «Vor diesem Hintergrund dürfte die SNB die Leitzinsen im September weiter senken», ist das Fazit von Bee.