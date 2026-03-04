Weiter klar höher liegt die Inflation bei den Inlandgütern. Hier zogen die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent an. Gleichzeitig blieb die Jahresteuerung bei den Importgütern mit -1,6 Prozent deutlich im Minus. Die Kerninflation - ohne frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe - stieg im Februar gegenüber dem 2024er Wert um 0,4 Prozent (Januar +0,5 Prozent).