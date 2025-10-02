Weiter klar höher liegt die Inflation aktuell bei den Inlandgütern. Hier waren die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent höher. Und auch die Kerninflation - hier werden die volatilen Preise für frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe etc. herausgerechnet - war im September mit +0,7 Prozent solide im positiven Bereich. Hingegen ist die Jahresteuerung bei den Importgütern mit -0,9 Prozent weiterhin deutlich negativ.