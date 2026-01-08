Konkret lag die Jahresteuerung im Dezember bei +0,1 Prozent nach 0,0 Prozent im Monat davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der höchste Monats-Wert im vergangenen Jahr war der Januar mit +0,4 Prozent, im Mai war die Inflation mit -0,1 Prozent gar leicht ins Minus gefallen. Der Durchschnittswert für 2025 lag laut BFS bei +0,2 Prozent (VJ +1,1 Prozent). Dies ist der tiefste Wert seit 2020.