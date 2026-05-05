Die Kerninflation, bei der volatile Güter wie Energie, Treibstoffe, frische und saisonale Produkte etc. ausgeklammert sind, ging auf Jahresbasis im April derweil sogar leicht zurück auf 0,3 Prozent. Überraschend ist auch dies nicht: In der Kerninflation seien fast alle Preissteigerungen seit Kriegsausbruch nicht enthalten, erklärte ZKB-Ökonom Kevin Gismondi. Seit diesem Jahr werden etwa auch die Ferienausgaben ausgeklammert.