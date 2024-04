Bei der Jubiläumsfeier zu 100 Jahren Schweizer Jugendherbergen am Sonntag wurde auch Bundesrat Guy Parmelin in Rapperswil-Jona SG am Zürichsee empfangen. «Am Anfang - also vor 100 Jahren - stand die Idee, auf sinnvoller Basis die Freizeitgestaltung zu fördern und dazu ein Angebot bereitzustellen. Das haben die Schweizer Jugendherbergen über die vielen Jahre ganz klar geschafft», sagte Parmelin laut der Mitteilung an der Jubiläumsfeier.