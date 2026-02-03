ICT und Biotech ziehen an

Das stärkste Wachstum verzeichnete der ICT-Sektor. Dazu gehören unter anderem Software- und Internet-Firmen. Die Investitionen stiegen um fast 150 Prozent auf 773,6 Millionen Franken. Allerdings dürfte dies ein Nachholeffekt nach dem aussergewöhnlich schwachen Vorjahr sein, wie es hiess. Es sei noch zu früh, um von einer Rückkehr zum Wachstum zu sprechen. Vor allem auch Firmen, bei denen KI im Zentrum stehe, zögen noch keine grösseren Beträge an, sagte Kyora.