Die Schweizer Familie Eugster bestreitet, die Anteile an der in Schieflage geratenen Immobiliengruppe Signa des österreichischen Milliardärs René Benko erhöht zu haben. «Diese in verschiedenen Medien verbreitete Meldung (...) ist falsch», schrieb ein Sprecher am Dienstaganachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

28.11.2023 16:25