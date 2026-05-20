Der durchschnittliche Fahrzeugwert beträgt dort laut den Axa-Zahlen 65'500 Franken und liegt damit 35 Prozent über dem Schweizer Schnitt. An zweiter Stelle folgt der Kanton Schwyz mit fast 58'000 Franken. Die «günstigsten» Autos seien derweil in den Westschweizer Kantonen Jura, Neuenburg und Freiburg unterwegs. Dort betrage der Schnitt beim Fahrzeugwert zwischen rund 41'500 und knapp 44'000 Franken.