Mit 6,3 Prozent sei der Marktanteil der Schweizer Filme 2023 grösser als im Vorjahr gewesen, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag in Neuenburg mit. Der Anstieg habe 1,2 Prozentpunkte betragen. Der inländische Marktanteil sei in der Deutschschweiz deutlich höher ausgefallen als in den anderen Sprachregionen.