Wie das BFS in der Mitteilung betonte, kam es zur jüngsten Zunahme, obwohl das Angebot leicht zurückgegangen sei. Insgesamt 221 Filme seien im ersten Halbjahr 2023 zum ersten Mal gezeigt worden - gegenüber 238 in der Vorjahresperiode. "Das zeigt, dass das Publikum seit dem Ende der Covid-19-Pandemie wieder in die Kinosäle zurückkehrt", so das BFS.