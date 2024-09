Neu unter die Top 3 der Risikofaktoren hat es derweil die aussenpolitische Entwicklung geschafft. Mit den zahlreichen geopolitischen Unruhen rückt der Schweizer Franken als sicherer Hafen wieder vermehrt in den Fokus. Zusammen mit den teils leeren Auftragsbüchern in gewissen Industriebranchen sei dies eine «gefährliche Kombination», merkte Roger Reist, Leiter Firmenkundengeschäft, Treasury und Handel von Raiffeisen Schweiz an der Medienkonferenz an.