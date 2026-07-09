Neben den Kosten bleibt der Arbeitskräftemangel eine zentrale Herausforderung. 41 Prozent der KMU bezeichnen ihn weiterhin als sehr grosse Herausforderung. Besonders deutlich zeigt sich dies im produzierenden Gewerbe: Dort ist der Anteil der Unternehmen mit Rekrutierungsproblemen seit 2022 von 45 auf 65 Prozent gestiegen. Im Dienstleistungssektor blieb der Wert dagegen stabil bei rund 45 Prozent.