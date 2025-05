Regionale Unterschiede zeigen zudem, dass KMU in der Deutschschweiz bei der Rekrutierung etwas professioneller vorgehen als Unternehmen in der Romandie oder im Tessin, wo persönliche Netzwerke noch stärker dominieren. Insgesamt sieht die Studie ein grosses Potenzial in der Professionalisierung von Rekrutierungs- und Evaluierungsprozessen, um die Zukunftsfähigkeit der KMU zu stärken.