Die anhaltende Industrierezession in der Eurozone belaste das Neugeschäft massiv, teilte Raiffeisen am Mittwoch mit. Die befragten KMU meldeten für Oktober einen starken Rückgang des Produktionsvolumens. Zudem nahm auch das Auftragspolster deutlich ab - was zeige, wie wenig neue Aufträge derzeit bei den Unternehmen eingingen.