In anderen Branchen ist die Angst vor einem Stellenabbau grösser. So erwarten etwa im verarbeitenden Gewerbe 22, im Handel 18 und in der Industrie 14 Prozent der Unternehmen Stellenstreichungen. «In diesen Branchen fallen verhältnismässig viele standardisierbare Arbeiten, wie Produktions-, Sortierungs- oder Logistikaufgaben an, was das hohe Potenzial für Stelleneinsparungen erklärbar macht», heisst es als Erklärung bei der Axa.