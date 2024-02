Konkret sind die weltweiten Firmenübernahmen 2023 auf das Niveau von 2005 gefallen, wie aus einer am Freitag vom Beratungsunternehmen Deloitte publizierten Studie hervorgeht. Auch in der Schweiz haben die M&A-Aktivitäten (Mergers and Acquisitions), insbesondere von KMU, stark abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten Schweizer KMU einen Rückgang von über 13 Prozent bei Übernahmen und Fusionen.